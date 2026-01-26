Video: simuló ser repartidor y protagonizó un violento asalto a tres chicos en Misiones

Un hecho de extrema violencia e indignación sacudió al barrio Itaembé Guazú, en la ciudad de Posadas, Misiones, luego de que un motochorro asaltara a tres nenes de apenas 8 años que estaban sentados en la vereda. El delincuente no solo les robó los celulares, sino que además forcejeó con uno de los chicos y lo arrastró varios metros antes de escapar, en una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.