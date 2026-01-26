Video: simuló ser repartidor y protagonizó un violento asalto a tres chicos en Misiones
El delincuente se acercó a los menores con una excusa, les robó los celulares y terminó arrastrando a uno de ellos durante varios metros antes de huir.
Un hecho de extrema violencia e indignación sacudió al barrio Itaembé Guazú, en la ciudad de Posadas, Misiones, luego de que un motochorro asaltara a tres nenes de apenas 8 años que estaban sentados en la vereda. El delincuente no solo les robó los celulares, sino que además forcejeó con uno de los chicos y lo arrastró varios metros antes de escapar, en una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.
El episodio ocurrió el sábado por la noche, frente a la casa de uno de los menores, ubicada sobre la calle Las Acacias, entre Las Nutrias y Aguará Guazú. Allí, los chicos se encontraban tranquilos, tomando tereré y charlando, cuando fueron sorprendidos por un motociclista que se detuvo frente a ellos. Según relataron luego los familiares, el hombre simuló ser un repartidor y utilizó una pregunta aparentemente inofensiva para acercarse sin levantar sospechas.
De acuerdo con el testimonio de la madre de uno de los nenes, el delincuente les preguntó si habían pedido una pizza. Ante la respuesta negativa, el tono de la situación cambió de manera abrupta: el asaltante exigió las pertenencias de los chicos y les robó dos teléfonos celulares. La escena, que duró apenas unos segundos, se tornó aún más violenta cuando uno de los menores intentó resistirse al robo.
En ese momento se produjo un forcejeo que quedó captado en las imágenes de seguridad. El delincuente, sin dudarlo, arrastró al nene durante casi media cuadra mientras intentaba huir con la moto. La violencia del accionar generó gritos y desesperación, lo que alertó a vecinos y familiares que salieron rápidamente a la calle para auxiliar al chico y perseguir al atacante.
Al verse acorralado, el motochorro decidió soltar al menor y arrojó los celulares robados en una esquina, para luego escapar a toda velocidad en la misma motocicleta en la que había llegado. Afortunadamente, el nene no sufrió heridas de gravedad, aunque el impacto emocional del ataque fue profundo tanto para él como para sus amigos y sus familias.
La madre del chico contó que no pudo identificar plenamente al agresor, aunque aportó algunos datos físicos y de vestimenta para colaborar con la investigación. Por estas horas, la policía de Misiones analiza las cámaras de seguridad del barrio y de zonas cercanas para intentar reconstruir el recorrido del delincuente tras la fuga y dar con su paradero.
