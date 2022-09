Video: médicos se filmaron reanimando un paciente a las carcajadas

Según trascendió, el paciente de 76 años, era oriundo del Impenetrable y apareció con un golpe en la cabeza tirado en la vía pública en la localidad de Miraflores el 1 de septiembre. Al otro día ingresó a terapia intensiva y a los tres días tuvo un paro cardíaco, que le provocó la muerte, el video es de ese momento.

Por su parte, la directora del hospital, Nancy Trejo, confirmó que los participantes del video fueron identificados, sumariados y separados del Ministerio de Salud Pública. "Sé que las disculpas hoy no alcanzan, pero se están tomando las medidas pertinentes, correspondientes y necesarias, ante este hecho lamentable", indicó la profesional.

Y agregó: "El equipo directivo del Hospital Perrando reprueba y rechaza las imágenes recientemente publicadas en una filmación donde es evidente el espíritu jocoso de los presentes, que, si bien no interfirieron en el acto médico, son hechos que desde ninguna manera se van a pasar por alto".

La doctora Adriana Mónica Perroni, quien fue protagonista del video, manifestó en diálogo con medios locales: "Yo estoy muy dolida con esta situación. Tengo 33 años de antigüedad en el hospital, estoy retirándome, soy miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, fui la que creé la Sede de la Sociedad de Terapia Intensiva en el Perrando y la Terapia Intensiva del Perrando tiene a nivel nacional un gran prestigio".

Igualmente, la doctora aseguró que el Hospital Perrando "es mi vida, mi segunda casa, ahí se formaron mis hijos", e indicó que estaba de acuerdo con lo que expresó la directora del nosocomio. "Comparto con la doctora Trejo, fue una falta de respeto al paciente y al acto médico. En el acto médico estábamos involucrados tres médicos, uno hacía masajes cardio, yo hacía ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado) porque creo que soy la única persona acreditada en el hospital y la provincia, he dado charlas de RCP y, por supuesto, estaba involucrada".

"Estaba abocada en ese momento al masaje cardiaco, nos turnábamos con los otros dos médicos, con el enfermero que se ve al lado mío, otra persona cronometraba el tiempo y otra que había sido designada por mí se encargaba de administrar la medicación", subrayó la profesional de la salud.

Y añadió: "El paciente salió del paro en dos ocasiones, a la tercera no lo pudimos sacar. Para nosotros la situación fue muy estresante, yo ni me enteré que había alguien filmando. Me enteré al día siguiente cuando me voy al office de la supervisión de la enfermería a controlarme la presión porque fue una guardia muy pesada".

