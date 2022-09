Video: un pasajero golpeó a martillazos a un chofer de la línea 317

El chofer contó que el vendedor tomó el martillo de emergencia y le dio varios golpes en la cabeza que le provocaron una herida sangrante. Además, en medio de la pelea, cinco cómplices del agresor subieron al colectivo y le robaron sus pertenencias.

pelea colectivo

Las fuentes informaron que el trabajador herido fue trasladado a un centro hospitalario de la zona: "En el video no se ve que esa persona me golpea con el martillo de emergencia en la cabeza, por esa razón intenté defenderme y luego baje de la unidad. Baja a seguir atacándome con el martillo, a lo cual me defiendo y me terminan robando mis cosas las cinco personas que venían con esa persona”, contó el chofer a Infocom.

Y agregó resignado: “Me hicieron dos puntos en la cabeza por lo del primer golpe que me da con el martillo. Esto pasa siempre… No solo con los chóferes si no con los pasajeros, vienen drogados y alcoholizados, así es La Matanza”.

Paro en la línea 317

Ante lo sucedido, choferes de la línea 317 decidieron realizar un paro para solidarizarse con su compañero y exigir más seguridad en la zona.

Por el momento está suspendido el recorrido del 317 Morón – Crovara y Cristiania (Cartel Amarillo). Solo funciona con normalidad el ramal Morón – Casanova de la misma línea.