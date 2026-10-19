Villa La Angostura: corte total por riesgo de nuevos derrumbes en la Ruta 40

En tanto, el domingo por la tarde, un bloque de tierra y rocas impactó contra un vehículo particular que circulaba por la Ruta Nacional 40, a la altura de Puerto Arauco, en Villa La Angostura. Pese al impacto, sus ocupantes resultaron ilesos.

La reiteración de estos episodios motivó nuevas evaluaciones del terreno y la implementación de un operativo preventivo para retirar árboles inestables y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.