Villa La Angostura: corte total por riesgo de nuevos derrumbes en la Ruta 40
Tras los desprendimientos registrados en Puerto Arauco, realizarán tareas preventivas para retirar árboles y rocas inestables y evitar nuevos derrumbes.
Luego de dos desprendimientos de tierra y rocas registrados durante el fin de semana, uno de los cuales afectó a un vehículo particular, interrumpieron la circulación en la Ruta Nacional 40, a la altura de Puerto Arauco, en Villa La Angostura, para prevenir nuevos derrumbes
Este lunes, entre las 7.30 y las 12, se dispuso un corte total para todo tipo de vehículos a la altura del kilómetro 2120,40. Los trabajos buscan reducir los riesgos detectados en la ladera, donde se identificaron árboles con raíces expuestas y bloques de roca inestables que podrían caer sobre la calzada.
Antes del último desmoronamiento, personal de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad, Vialidad Nacional y Parques Nacionales había realizado un relevamiento del terreno, con inspecciones directas y vuelos con drones. Las evaluaciones permitieron detectar sectores de pendiente pronunciada con riesgo de nuevos desprendimientos.
El operativo es coordinado por el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), con la participación de Vialidad Nacional, Parques Nacionales, Protección Civil, Tránsito Municipal, la Policía, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios, entre otros organismos. Las tareas incluyen el retiro controlado de árboles que presentan peligro de caída y el despeje del sector para reducir la posibilidad de nuevos incidentes.
Derrumbes en la Ruta 40: un conductor se salvó de ser aplastado por las rocas
El viernes por la noche se registró un desprendimiento de rocas en las inmediaciones del barrio Bandurrias, que obligó a interrumpir el tránsito para retirar piedras y ramas de la calzada.
En tanto, el domingo por la tarde, un bloque de tierra y rocas impactó contra un vehículo particular que circulaba por la Ruta Nacional 40, a la altura de Puerto Arauco, en Villa La Angostura. Pese al impacto, sus ocupantes resultaron ilesos.
La reiteración de estos episodios motivó nuevas evaluaciones del terreno y la implementación de un operativo preventivo para retirar árboles inestables y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.
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