Violento asalto en Uruguay: un motochorro fue herido tras robar una estación de servicio
El delincuente amenazó a las empleadas de un autoservicio y escapaba con el dinero cuando fue reducido a tiros por la Policía. Su cómplice huyó y apareció horas después.
Un episodio de inseguridad que remite a escenas habituales del conurbano bonaerense ocurrió esta vez en Uruguay. Una estación de servicio ubicada en la zona de Garzón y Ruta 102, en el barrio Colón de Montevideo, fue escenario de un robo armado que terminó con un motochorro gravemente herido de bala.
El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al lugar con cascos colocados y armas en su poder. Según se observa en las cámaras de seguridad, uno de ellos descendió e ingresó al autoservicio de la estación, donde intimidó de manera violenta a las cajeras y exigió la recaudación.
Mientras tanto, su cómplice permanecía en el exterior oficiando de “campana”. Las imágenes muestran su actitud inquieta, mirando constantemente hacia los costados, atento a cualquier movimiento que pudiera frustrar el plan. Dentro del local, el asaltante logró apoderarse del dinero bajo amenazas, en una secuencia que duró apenas segundos.
Sin embargo, la fuga no resultó como esperaban. En medio del robo, un hombre comenzó a rodear al delincuente. En un principio parecía un cliente más, pero luego se confirmó que se trataba de un efectivo policial que, junto a otro agente, intervino de inmediato. Ambos lograron neutralizar al sospechoso efectuando varios disparos, uno de los cuales impactó en su cabeza.
El asaltante, de 22 años, cayó gravemente herido. Su compañero, lejos de asistirlo, escapó a toda velocidad en la motocicleta y lo dejó tendido en el lugar. La escena generó conmoción entre empleados y testigos, que presenciaron el desenlace armado del intento de robo.
Horas más tarde, el cómplice fue localizado en la ciudad de Las Piedras, donde se encontraba oculto. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido. El caso volvió a encender el debate en el país vecino sobre el incremento de hechos violentos similares a los que se registran en el Gran Buenos Aires.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario