Violento asalto en Uruguay: un motochorro fue herido tras robar una estación de servicio

El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al lugar con cascos colocados y armas en su poder. Según se observa en las cámaras de seguridad, uno de ellos descendió e ingresó al autoservicio de la estación, donde intimidó de manera violenta a las cajeras y exigió la recaudación.