Encontró una alianza en la cancha de Vélez y la búsqueda del dueño es viral

https://twitter.com/chorisauri0/status/1495574292318367745 si te casaste en la década del 50 y perdiste tu alianza en la platea alta del amalfitani, escribime! porfa rt así l@ encontramos!!! pic.twitter.com/yNbLoFRMnW — samu (@chorisauri0) February 21, 2022

La publicación fue retuiteada miles de veces, pero al momento no apareció su propietario. "Necesito saber cómo alguien tiene la alianza 65 años y se la saca en la cancha", se preguntó la joven del hallazgo.

En diálogo con un medio televisivo, la socia de Boca reveló que la alianza tiene la fecha de matrimonio y las iniciales de la pareja. "El dueño o dueña tiene que decirme esos datos y se la devuelvo. No quiero decirlo para que realmente vuelva a quien le pertenece. Me escribieron algunos preguntando si decía tal cosa, pero no, por ahora no me llamaron con la información que está en la inscripción”, explicó.