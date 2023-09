Intentó alquilar en la Ciudad y el chat es viral por los disparatados requisitos

Me puse a ver de curioso, porque está pronto a vencer el contrato y espero renovar. No solo pasa que casi todos están publicados en dólares, los de 3 amb no bajan de los 500 y los pocos que están en pesos te piden arriba de 300k. Se cancela vivir en la metrópoli. https://t.co/pqEZCipTN4