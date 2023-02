La otra cara de Globant: exempleados "pincharon" el viral

https://twitter.com/milipili_k/status/1625968253519495175 Bueno, como se puso de moda ese video publicitario de Globant como la panacea laboral, voy a contarles MI experiencia personal en ese lugar espantoso.

Abro hilo:

"Muchas veces me hicieron trabajar fines de semana y no me pagaban horas extra", aseguró la joven, a lo que otro usuario de Twitter expuso su experiencia similar: "Chicos en Globant la gente labura hasta los fines de semana y a veces ni los cobra. No compren el verso de vaya a saber qué influencer del yoga, los masajes y los jueguitos".

Sobre los videojuegos y otras actividades recreativas mostradas por la usuaria de Tik Tok, Pablo Fernández recordó una anécdota áspera: "Yo tenía un PM que me contaba los partidos de PES que jugaba. Me decía 'hoy ya jugaste dos, eh'".

"Aclaro igual, gran lugar para laburar en especial si estás arrancando. Tiene proyectos y clientes excelentes. Sólo no lo idealicen y menos por el testimonio suelto de una NN, hablen con gente que sepa", agregó.

Chicos en Globant la gente labura hasta los fines de semana y a veces ni los cobra. No compren el verso de vaya a saber qué influencer del yoga, los masajes y los jueguitos.

"Mi recuerdo de mis días ahí son @Optimero55 tirando el cielo razo intentando atrapar una rata en el techo. Mi Test Lead tratando de contener la caca que desbordó del inodoro con los pies para que no salga por abajo de la puerta en la oficina", compartió la cuenta FreeRangeTester a su vez.

Mi recuerdo de mis días ahí son @optimero55 tirando el cielo razo intentando atrapar una RATA en el techo.



Mi Test Lead tratando de contener la CACA que desbordó del inodoro con los pies para que no salga por abajo de la puerta en la oficina.



Mucho menos glamour...

No todo lo que brilla es oro en la vida corporativa.