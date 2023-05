"Tenés que venir a Argentina": el consejo viral de un viajero en TikTok después de comer barato

Un vino Norton a U$S 3, un ojo de bife a U$S 8 y el tiramisú a sólo U$S 2 dejaron enloquecidos a Chris y su acompañante tras pasear por San Telmo.

Las respuestas al video, que fue publicado en TikTok en diciembre de 2022, varían desde un "amo Argentina" o comentarios sobre cómo el país no se limite a la Ciudad de Buenos Aires, hasta las conversiones a pesos de lo que pagaron Chris y su acompañante ("Casi 10.000 pesos, qué caraj...") y las explicaciones de cómo la inflación deja a los locales afuera de los programas que se fomentan para el turismo.

Casi en seguida el mismo usuario de TikTok subió un video desde otra parrilla porteña, una de las más renombradas de Palermo que apareció en rankings mundiales y siempre tiene clientela esperando en la puerta (rara vez con acento local).

También en ese caso Chris quedó feliz con el descubrimiento de que podía comer un sabroso asado sin gastar los 200 - 300 dólares que hubiese tenido que gastar en Estados Unidos.

Luego el estadounidense siguió viaje por otras partes del globo y en estos días da a conocer la cultura y cocina de África.