Una mujer de 72 años cumplió su sueño de conocer el mar y se volvió viral por su reacción

mujer conoce mar a los 72 años.mp4

"Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble", contó Isabel, que vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Esta semana Gisela le contó al sitio Infobae que estaba organizando una escapada a Miramar en carnaval con su marido y la hija de ambos cuando de repente se les ocurrió preguntarle a su madre si conocía el mar. Como les dijo que no, la incluyeron en su viaje y para agregarle más emoción hasta le vendaron los ojos hasta llegar a la orilla.