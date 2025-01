Virrey del Pino: quisieron robar un auto con un bebé adentro

Pero pronto se presenta un grupo de delincuentes que, a pie y sin prisa, rodea el auto con sus ocupantes adentro y abren las puertas del vehículo a la fuerza.

Como se puede apreciar en el video, mientras la mujer sale del cuadro -presumiblemente para ir a pedir ayuda- los delincuentes forcejearon con la pareja que estaba en el auto con su bebé.

Primero salió del auto el hombre con el niño en braazos y luego, los ladrones sacan a la madre del nene, que habría estado en un estado total de pánico.

"Vinieron por el auto. Es moneda corriente: vienen caminando o en auto y aprovechan cuando los vecinos están bajando del auto. Andan buscando a quién pueden sacar algo", declaró un conocido de la pareja en declaraciones televisivas.

El hombre describió que a la madre del nene "le agarró una especie de ataque de pánico", y que por eso se resistió momentáneamente a bajarse del asiento del acompañante.

"Acá todos tenemos rejas en las casas. Es algo obvio. Uno se siente inseguro porque no hay respuesta política en La Matanza. Hay cosas que no se cuentan ni se terminan de aclarar. Un patrullero en Virrey del Pino no puede correr a nadie", sentenció el hombre, vecino de la familia.