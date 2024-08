El 40% de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda propia

Según explicaron, el informe está basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que detalla cómo evolucionó esta situación desde 2004, ese año el 35% de los jóvenes no pudo emanciparse, lo que abarcaba a cerca de 2 millones de personas. Este porcentaje solo se redujo entre 2004 y 2012, cuando el número bajó a 1,7 millones, representando el 31% de la población en esa franja etaria.

Esta tendencia positiva comenzó a revertirse a partir de 2016, cuando de acuerdo a la EPH, el porcentaje de jóvenes que aún vivían con sus padres subió al 39,1%. El informe del 2023 refleja que 2,3 millones de jóvenes, equivalente al 37% del total, no han logrado emanciparse.

"Este alto porcentaje plantea un problema a futuro: existe una demanda latente de vivienda que no se está satisfaciendo. En el mediano plazo, esto genera un efecto negativo sobre la construcción, que no percibe a este segmento como un potencial demandante y, entonces, no construye para ellos. Este es un ciclo vicioso que impide la independencia de estos jóvenes", señalan desde la fundación.

Esta situación se agrava en las provincias del norte de Argentina, donde el principal problema está en los bajos ingresos. En contraposición, la Ciudad de Buenos Aires es la región donde el porcentaje de jóvenes no emancipados es considerablemente menor en comparación con el resto del país.