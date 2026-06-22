VTV: los requisitos para realizar la verificación en un taller mecánico sin complicaciones

Los plazos para realizar la inspección vehicular obligatoria son los siguientes:

Vehículos 0 km: Primera revisión a los 5 años del patentamiento.

Hasta 10 años de antigüedad: Obligatoria cada 24 meses (2 años).

Más de 10 años de antigüedad: Obligatoria cada 12 meses (anual).

La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el sector privado podrá incorporarse formalmente al esquema de controles vehiculares. Para ello, los talleres deberán remitir la información requerida por la autoridad de aplicación y garantizar que sus sistemas sean compatibles con la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.

Entre las exigencias técnicas previstas para obtener la habilitación figuran equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes, además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos. También deberán contar con herramientas específicas para inspeccionar el estado general de los vehículos y certificar que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para circular.

Qué cambios tiene la VTV en junio 2026

La provincia de Buenos Aires definió nuevos importes para quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular durante junio de 2026.

Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos asociados al trámite. Los valores vigentes son los siguientes:

autos particulares: $96.968

motos: $36.469

Los beneficiarios alcanzados por esa medida son:

vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados

ambulancias provinciales y municipales

vehículos de bomberos

personas con discapacidad titulares del vehículo

Determinados sectores también pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor de la verificación. Los casos contemplados por ese beneficio son:

vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia

taxis y remises habilitados

transportes escolares

jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos