VTV obligatoria: la jurisdicción que no implementará las nuevas modificaciones nacionales
El Gobierno anunció una serie de cambios relacionados con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Los detalles.
Entre las principales novedades se encuentra la posibilidad de que la revisión de los vehículos pueda realizarse en talleres particulares habilitados, además de cambios en los plazos establecidos para hacer los controles. A pesar de esto, cada jurisdicción tiene la facultad de decidir si adopta o no las nuevas condiciones.
Esto ocurre porque las provincias cuentan con sus propias normativas vinculadas al tránsito y al control vehicular. Por ese motivo, los conductores deberán verificar cuáles son las reglas vigentes según el lugar donde esté radicado su vehículo.
Cuáles son los motivos de la provincia para rechazar los cambios del Gobierno
La provincia de Buenos Aires confirmó que no implementará las modificaciones anunciadas por el Gobierno nacional y continuará utilizando el sistema actual de VTV. De esta manera, los vehículos registrados en territorio bonaerense deberán seguir realizando el trámite bajo las condiciones provinciales vigentes.
Desde la administración bonaerense explicaron que la normativa nacional no modifica automáticamente el funcionamiento local debido a que la provincia cuenta con autonomía sobre este tipo de controles.
El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, sostuvo que los cambios impulsados por Nación no afectan al distrito y remarcó que los vehículos registrados en la provincia deberán continuar teniendo la verificación correspondiente.
De esta forma, por el momento, la VTV seguirá siendo obligatoria en las plantas autorizadas y con los períodos de renovación establecidos por el esquema bonaerense.
Cómo deben realizar el trámite de verificación vehicular los conductores de esa zona
Los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán continuar solicitando turno y asistiendo a las plantas verificadoras habilitadas, tal como se venía realizando antes del anuncio nacional.
La documentación necesaria para circular continuará incluyendo:
- Licencia de conducir vigente.
- Seguro obligatorio del vehículo.
- Cédula correspondiente.
- VTV aprobada y dentro del período de validez.
Por otro lado, las modificaciones propuestas por Nación contemplan que los autos cero kilómetro puedan realizar la primera revisión después de más tiempo y que algunos vehículos tengan controles con menor frecuencia. Sin embargo, estos cambios dependerán de la adhesión de cada provincia.
Por esta razón, quienes tengan un vehículo deberán revisar la reglamentación correspondiente a su jurisdicción para evitar multas o inconvenientes durante los controles de tránsito.
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