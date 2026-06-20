VTV obligatoria: la jurisdicción que no implementará las nuevas modificaciones nacionales

De esta forma, por el momento, la VTV seguirá siendo obligatoria en las plantas autorizadas y con los períodos de renovación establecidos por el esquema bonaerense.

Cómo deben realizar el trámite de verificación vehicular los conductores de esa zona

Los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán continuar solicitando turno y asistiendo a las plantas verificadoras habilitadas, tal como se venía realizando antes del anuncio nacional.

La documentación necesaria para circular continuará incluyendo:

Licencia de conducir vigente .

. Seguro obligatorio del vehículo .

. Cédula correspondiente .

. VTV aprobada y dentro del período de validez.

Por otro lado, las modificaciones propuestas por Nación contemplan que los autos cero kilómetro puedan realizar la primera revisión después de más tiempo y que algunos vehículos tengan controles con menor frecuencia. Sin embargo, estos cambios dependerán de la adhesión de cada provincia.

Por esta razón, quienes tengan un vehículo deberán revisar la reglamentación correspondiente a su jurisdicción para evitar multas o inconvenientes durante los controles de tránsito.