VTV: la falta de aprobación será inmediata si detectan este accesorio antirreglamentario

El inspector verificará que no existan roturas que impliquen desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad pueden ser aceptadas, siempre que no generen riesgo.

En el caso de vehículos modificados, se revisará que las adaptaciones respeten las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.

Los paragolpes deben mantener la distancia respecto al piso definida por el fabricante. Para vehículos modificados, la normativa orientativa establece límites máximos: 450 mm para el delantero y 500 mm para el trasero.

Se considera defecto grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes que impliquen riesgo de desprendimiento. También se prohíben defensas adicionales, enganches delanteros o traseros y estribos no originales.