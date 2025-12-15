Vuelve el calor extremo al AMBA: a partir de qué día de esta semana superaremos los 30 grados nuevamente

ola de calor

Cuándo vuelve el calor extremo a Buenos Aires

El SMN lanzó su pronóstico que anticipa el regreso de las altas temperaturas a partir del miércoles, aunque el jueves se comenzará a sentir verdaderamente el rigor de estar por encima de los 30 grados, dado que el termómetro marcará una máxima de 33 grados, pudiendo superarlos en lo que respecta a sensación térmica.