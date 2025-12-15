Vuelve el calor extremo al AMBA: a partir de qué día de esta semana superaremos los 30 grados nuevamente
Tras algunos días de alivio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afirmó el regreso de las altas temperaturas que ponen en alerta a la ciudadanía otra vez.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa jornadas de media estación por estas horas. Con una temperatura máxima que oscila entre los 25 y 27 grados, porteños y bonaerenses disfrutan de un termómetro algo más benevolente que el de los últimos días.
No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó el regreso del calor extremo y es mucho antes de lo que se creía. De este modo, el organismo instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y seguir las recomendaciones.
Cuándo vuelve el calor extremo a Buenos Aires
El SMN lanzó su pronóstico que anticipa el regreso de las altas temperaturas a partir del miércoles, aunque el jueves se comenzará a sentir verdaderamente el rigor de estar por encima de los 30 grados, dado que el termómetro marcará una máxima de 33 grados, pudiendo superarlos en lo que respecta a sensación térmica.
Luego, el viernes también las temperaturas oscilarán entre los 23 y 33 grados, en una jornada que se presume será sumamente calurosa.
Para el sábado, las estimaciones indican que la máxima descenderá a 29 grados y el domingo volverá a subir el termómetro, pero apenas un grado, ubicándose en 30 la máxima de la jornada.
Ante esta previsión climática, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias y recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestras mascotas.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario