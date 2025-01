Zárate: una mujer discutió con su jefe por el sueldo y lo apuñaló

Según trascendió, el ataque se produjo luego de que el gerente le negara un aumento a su empleada, pero los investigadores todavía buscan confirmar las circunstancias del hecho y no descartan ninguna hipótesis.

Cierto es que, en medio de una discusión, la mujer de 31 años sacó un cuchillo tipo Tramontina de unos 20 centímetros de largo, atacó a su jefe, de 68 años, y le dio tres puñaladas, provocándole heridas de gravedad en la zona de la axila, en arterias abdominales, en el intestino y en el tórax.

empleada hotel zarate detenida

Tras el ataque, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, donde fue sometido a una operación debido a las lesiones sufridas y permanece internado.

Luego de apuñalar al gerente del hotel, la empleada quedó detenida por el delito de homicidio en grado de tentativa y quedó alejada en la Comisaría 1ª de Zárate, según informó el portal Impacto Local.

En las próximas horas será indagada por la fiscal Andrea Palacios, titular de la UFI N°7 de Zárate, a cargo de la investigación.

"Me pegaron un tiro, papá": resistió el ataque de dos motochorros en Pilar y recibió un balazo

Un joven de 27 años se resistió a un asalto cuando caminaba por la calle y dos motochorros lo balearon en la pierna en Pilar.

Ensangrentado, la víctima llegó hasta la casa de sus padres y les pidió ayuda a los gritos. "Me pegaron un tiro, papá: haceme un torniquete y llevame rápido al hospital que me muero. Se bajaron de una moto y me pegaron, me voy a desangrar", decía desesperado el muchacho.

herido pilar

En el video captado por la cámara de seguridad de la casa de sus padres, se lo puede oír pidiendo ayuda. Ante la desesperación del joven, los padres lo asistieron improvisando un torniquete para detener la hemorragia.

En su relato, el muchacho aseguraba que dos motochorros habían intentado robarle y le dispararon en su pierna derecha. Rápidamente, tras detener el sangrado con un cinto, el matrimonio junto con el hijo herido se subió a su vehículo y se trasladaron al hospital de la zona, donde el joven fue atendido de urgencia. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía N° 1 de Pilar, a cargo de la investigación, caratuló el caso como "tentativa de robo y lesiones" y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los motochorros.