¿Tercera Guerra Mundial? La dura definición del Papa León XIV sobre el conflicto en Ucrania

El Papa León XIV advierte el riesgo de una Tercera Guerra Mundial por intereses ajenos

ObtenerFoto (2) Una multitud junto al Papa León XIV en el Vaticano (Redes Sociales)

León XIV fue más allá del análisis coyuntural y lanzó una advertencia global. Instó a los líderes mundiales a intensificar "aún más" los esfuerzos diplomáticos para detener las hostilidades. En su alocución, extendió su pedido de oración no solo por Europa del Este, sino también por Medio Oriente y por "cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos", sugiriendo que el fantasma de una Tercera Guerra Mundial se alimenta de agendas de poder ajenas al bienestar común.