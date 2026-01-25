¿Tercera Guerra Mundial? La dura definición del Papa León XIV sobre el conflicto en Ucrania
El Papa León XIV alertó que la guerra en Ucrania "amplía la fractura entre pueblos". Pedido a jóvenes para construir la paz y preocupación por invierno.
En un sentido mensaje desde el Palacio Apostólico, el Papa León XIV lamentó los ataques continuos que sufre la población civil. El Pontífice advirtió que la prolongación de las hostilidades en Ucrania solo logra ampliar "la fractura entre los pueblos" y alejar cualquier posibilidad de una solución pacífica y duradera en la región.
El Santo Padre puso el foco en la crisis humanitaria que se agrava con las bajas temperaturas. "También en estos días, Ucrania está siendo objeto de continuos ataques que dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno", lamentó desde la ventana del Vaticano. Su mensaje subrayó la crueldad de una guerra que utiliza las inclemencias climáticas como un arma más contra los civiles indefensos.
El Papa León XIV advierte el riesgo de una Tercera Guerra Mundial por intereses ajenos
León XIV fue más allá del análisis coyuntural y lanzó una advertencia global. Instó a los líderes mundiales a intensificar "aún más" los esfuerzos diplomáticos para detener las hostilidades. En su alocución, extendió su pedido de oración no solo por Europa del Este, sino también por Medio Oriente y por "cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos", sugiriendo que el fantasma de una Tercera Guerra Mundial se alimenta de agendas de poder ajenas al bienestar común.
Durante la jornada, hubo un momento especial dedicado a la juventud. El Papa saludó a un grupo de la Acción Católica y les agradeció su compromiso. Para León XIV, la labor de las nuevas generaciones es fundamental porque ayuda a los adultos a ver el mundo "desde otra perspectiva, la de la colaboración entre personas y pueblos diferentes".
En un tono firme, les encomendó: "Sean activistas de paz en casa, en la escuela, en el deporte, en todas partes". El Pontífice rechazó cualquier forma de agresión: "Nunca sean violentos, ni con palabras ni con gestos, nunca", enfatizó, para luego dejar una enseñanza final: "El mal se vence solo con el bien".
