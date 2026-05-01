Axel Kicillof decretó feriado en una ciudad para conectarse con la fe: fin de semana largo para ir con la SUBE
El gobernador Axel Kicillof confirmó un nuevo feriado para el viernes 8 de mayo en la ciudad de Luján. Ideal para una escapada usando la tarjeta SUBE.
Una excelente noticia llega para los bonaerenses, ya que se confirmó un nuevo feriado local que permitirá disfrutar de un fin de semana largo. La medida beneficia a una reconocida ciudad turística y religiosa ubicada a pocos kilómetros de la Capital Federal, ideal para visitar viajando en transporte público.
Cuándo es el feriado en Luján y qué se celebra
De acuerdo al cronograma oficial de la Provincia de Buenos Aires, el partido de Luján tendrá su día no laborable el próximo viernes 8 de mayo con motivo de su celebración patronal. Esta fecha especial, en devoción a la Virgen de Luján, se une al sábado y domingo, conformando un fin de semana largo perfecto para realizar una escapada de miniturismo.
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Además de Luján, el mismo viernes 8 de mayo también gozarán de un asueto por fiestas patronales los partidos de La Costa y Tordillo, sumándose a otras localidades bonaerenses que tendrán descanso durante esa jornada.
Cómo llegar usando la tarjeta SUBE
Para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que busquen aprovechar el día libre, esta propuesta resulta sumamente accesible. Se puede viajar directamente utilizando la tarjeta SUBE a través del tren de la línea Sarmiento (realizando transbordo en Moreno) o mediante la línea 57 de colectivos, lo que representa una opción muy económica para disfrutar del descanso sin grandes gastos de traslado.
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