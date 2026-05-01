Axel Kicillof decretó feriado en una ciudad para conectarse con la fe: fin de semana largo para ir con la SUBE

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Cuándo es el feriado en Luján y qué se celebra

De acuerdo al cronograma oficial de la Provincia de Buenos Aires, el partido de Luján tendrá su día no laborable el próximo viernes 8 de mayo con motivo de su celebración patronal. Esta fecha especial, en devoción a la Virgen de Luján, se une al sábado y domingo, conformando un fin de semana largo perfecto para realizar una escapada de miniturismo.