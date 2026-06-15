Bomba: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

En esta oportunidad, el influencer sorprendió al compartir un mensaje que rápidamente despertó todo tipo de reacciones. "Por ahora se corta puntero el duende", escribió, en una clara referencia a Zunino, uno de los participantes más fuertes de la competencia.

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Sin embargo, lejos de generar consenso, la publicación abrió el debate entre los seguidores del programa. Muchos usuarios ponen en duda que Zunino finalmente sea el elegido para abandonar la casa este lunes.

Lo cierto es que, a medida que se acerca la gala, la incertidumbre crece y cualquier resultado parece posible en una placa que promete convertirse en una de las más picantes de la temporada. Todo quedará en manos del público, que tendrá la última palabra sobre quién deberá despedirse del sueño de convertirse en el próximo campeón de Gran Hermano.