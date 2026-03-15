A qué hora corre Franco Colapinto hoy domingo en el Gran Premio de China
El pilarense tiene este domingo una prueba importante con su monoplaza de Alpine, con la expectativa de volver a sumar puntos.
La Fórmula 1 se prepara para su gran cita del fin de semana y las alarmas en Argentina vuelven a sonar temprano, ya que este domingo de madrugada tiene lugar la carrera principal del Gran Premio de China, donde Franco Colapinto llega con el envión anímico de una progresión constante y la ilusión concreta de pelear por sus primeros puntos en la máxima categoría.
El Circuito Internacional de Shanghái, la actividad del sábado dejó sensaciones muy positivas para el piloto de Pilar. En la Sprint Race, Colapinto mostró su faceta más agresiva: tras largar 16.º, realizó una partida fenomenal ganando cuatro lugares y, aunque luego debió batallar con el ritmo de varios colegas (incluido un duelo con Verstappen), logró cruzar la meta en el puesto 14.
Sin embargo, el plato fuerte llegó en la clasificación para el Gran Premio. En una sesión de alta tensión durante la madrugada del sábado, el representante de Alpine dio un salto de calidad y consiguió el 12.º puesto en la grilla de partida, su mejor posición clasificatoria en lo que va del 2026, dejándolo a solo dos lugares de la zona de puntos.
Con el Alpine número 43 partiendo desde la sexta fila, la estrategia y la gestión de neumáticos serán fundamentales en las largas rectas de Shanghái. La cercanía con el "Top 10" alimenta la expectativa de los fanáticos argentinos, que deberán madrugar una vez más para acompañar a Franco en este desafío técnico y físico.
Tras el puesto 14 obtenido en Australia, Colapinto tiene este domingo la oportunidad de capitalizar su gran manejo y el buen rendimiento mostrado en la clasificación para intentar escalar esas dos posiciones finales que lo separen de la gloria.
A qué hora es la carrera del Gran Premio de China con Franco Colapinto
Este domingo 15 de marzo se celebra la carrera, programada para las 04 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
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