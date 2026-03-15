A qué hora corre Franco Colapinto hoy domingo en el Gran Premio de China

La Fórmula 1 se prepara para su gran cita del fin de semana y las alarmas en Argentina vuelven a sonar temprano, ya que este domingo de madrugada tiene lugar la carrera principal del Gran Premio de China, donde Franco Colapinto llega con el envión anímico de una progresión constante y la ilusión concreta de pelear por sus primeros puntos en la máxima categoría.