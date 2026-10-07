"¿Aceptás?": el desafío de Alejandro Domínguez que sorprendió a Lionel Messi e ilusionó a los hinchas

Alejandro Domínguez desafió a Lionel Messi a jugar la Copa Libertadores.

Con la sensibilidad a flor de piel, Messi reconoció que le "quedaron muchas cosas por decir" y compartió una sentida carta abierta en la que incluso evocó la figura eterna de Diego Armando Maradona.

"Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", escribió el 10, cerrando un capítulo dorado mientras el mundo del fútbol se pregunta cuál será su próximo paso.