"¿Aceptás?": el desafío de Alejandro Domínguez que sorprendió a Lionel Messi e ilusionó a los hinchas
Luego de la histórica despedida de la Selección, el presidente de Conmebol apuró al mejor de todos los tiempos con una idea que ilusiona a varios hinchas.
Mientras los ecos de su inolvidable despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental todavía resuenan en todo el planeta, Lionel Messi recibió una propuesta que parece lejana pero que resulta tentadora de cara a su futuro, y nada menos que de la mano del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
El dirigente paraguayo cruzó al mejor futbolista de todos los tiempos en los pasillos tras el amistoso ante Benín y lo desafió públicamente a cumplir "lo único que le falta" en su legendaria carrera internacional: disputar la Copa Libertadores.
El encuentro se dio en el marco de los festejos íntimos que compartió el astro junto a su familia, luego de brillar en la victoria por 3-0 —con un gol de penal y dos asistencias— que marcó el cierre de su etapa con la "Albiceleste".
La Copa Libertadores: ¿el nuevo desafío para Lionel Messi?
Entre risas y con la complicidad del momento, el mandamás del fútbol sudamericano le tiró la pelota al capitán. “Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores. ¿Me agarrás el desafío?”, le lanzó Domínguez a la "Pulga", quien optó por guardar silencio y responder con una sonrisa ante la audaz ocurrencia del dirigente.
La propuesta de la Conmebol se suma a las horas posteriores a un adiós que dejó a flor de piel las emociones de todo el país. Tras brindar un discurso que quedará grabado a fuego en el corazón de los hinchas presentes en Núñez, el capitán utilizó sus redes sociales al día siguiente para profundizar su mensaje de agradecimiento.
Con la sensibilidad a flor de piel, Messi reconoció que le "quedaron muchas cosas por decir" y compartió una sentida carta abierta en la que incluso evocó la figura eterna de Diego Armando Maradona.
"Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", escribió el 10, cerrando un capítulo dorado mientras el mundo del fútbol se pregunta cuál será su próximo paso.
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