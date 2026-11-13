Fox Sports apagará su señal en Argentina: a partir de cuándo dejará de emitirse

¿Qué pasará con las transmisiones de Fórmula 1 y el resto de los deportes?

Durante 2026, Fox Sports mantuvo en su programación competencias como la Copa Libertadores, la Champions League, la Fórmula 1, la UFC, la Liga Endesa y la EFL. La salida del canal no significa necesariamente que esos torneos dejarán de verse en Argentina. Su destino dependerá de los derechos vigentes para 2027 y de la distribución que se establezca entre señales de televisión y plataformas digitales.

Uno de los interrogantes que genera el cierre es qué ocurrirá con Telemétrico F1, el ciclo conducido por Adrián Puente. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre una eventual continuidad del programa en otra señal de televisión.

Sin embargo, el proyecto cuenta con una estructura digital propia: el espacio tiene presencia en YouTube y redes sociales, donde desarrolla emisiones semanales y coberturas de los Grandes Premios. Esas plataformas no dependen de la continuidad de Fox Sports.