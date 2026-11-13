Fox Sports apagará su señal en Argentina: a partir de cuándo dejará de emitirse
La señal tiene fecha de cierre para el 31 de enero de 2027 y la decisión genera incertidumbre sobre sus programas deportivos.
Fox Sports dejará de estar disponible en la televisión argentina el 31 de enero de 2027. La información fue difundida por el periodista Pablo Montagna, quien también señaló que los trabajadores de la señal ya fueron notificados sobre la decisión.
El cierre representa un cambio importante para la televisión deportiva local, especialmente porque el canal había renovado su imagen, sus estudios y su programación durante febrero de este año. La operación estaba a cargo de Mediapro, que había impulsado una propuesta con contenidos propios y transmisiones deportivas.
Entre los programas que formaban parte de la grilla se encontraban Telemétrico, dedicado a la Fórmula 1; Manos Arriba, enfocado en el vóley; y Ojo al Caño, sobre fútbol femenino. La programación incluía una franja de emisiones en vivo de lunes a viernes, entre las 13 y las 21, desde estudios virtuales ubicados en Palermo.
Por qué cierra Fox Sports y qué sucede con el acuerdo de Mediapro
El final de la señal está relacionado con el vencimiento de las condiciones de sublicencia que se establecieron después de la compra de Twenty-First Century Fox por parte de Disney, propietaria de ESPN. En 2022, las autoridades argentinas aprobaron el ingreso de Mediapro como parte de la desinversión que debía realizar Disney para evitar una concentración excesiva de canales deportivos en el mercado de televisión paga.
A partir de ese acuerdo, Mediapro quedó al frente de la marca Fox Sports y de sus señales en Argentina. La operación contemplaba derechos de distintas competencias, entre ellas la Copa Libertadores, la Champions League, la Fórmula 1, la NFL y la UFC. Con el vencimiento de ese esquema, se abre una nueva etapa para la distribución de los contenidos deportivos que compartían ambas compañías.
¿Qué pasará con las transmisiones de Fórmula 1 y el resto de los deportes?
Durante 2026, Fox Sports mantuvo en su programación competencias como la Copa Libertadores, la Champions League, la Fórmula 1, la UFC, la Liga Endesa y la EFL. La salida del canal no significa necesariamente que esos torneos dejarán de verse en Argentina. Su destino dependerá de los derechos vigentes para 2027 y de la distribución que se establezca entre señales de televisión y plataformas digitales.
Uno de los interrogantes que genera el cierre es qué ocurrirá con Telemétrico F1, el ciclo conducido por Adrián Puente. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre una eventual continuidad del programa en otra señal de televisión.
Sin embargo, el proyecto cuenta con una estructura digital propia: el espacio tiene presencia en YouTube y redes sociales, donde desarrolla emisiones semanales y coberturas de los Grandes Premios. Esas plataformas no dependen de la continuidad de Fox Sports.
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