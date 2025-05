AFA vuelve a introducir cambios: la modificación clave para el Torneo Clausura 2025

Para este Torneo Apertura, que dirimirán el próximo domingo Huracán y Platense, los 15 equipos estuvieron divididos en dos zonas, y los ocho mejores de cada una clasificaron a los playoffs, que se jugaron a partido único y con la única ventaja de la localía para el mejor ubicado en la primera instancia.

Torneo Apertura

Todo esto se mantendría igual en el Torneo Clausura 2025, que incorporará una novedad: mientras que el Apertura tuvo penales después de los empates en los 90 minutos, el nuevo certamen incorporaría el alargue.

Sí, para fases de mano a mano (octavos, cuartos, semis y final), en caso de igualdad se jugarán dos tiempo suplementarios de 15 minutos, y de persistir, recién ahí se llegaría a los penales.

El Torneo Apertura tuvo cuatro definiciones por penales: Boca vs Lanús en octavos de final; San Lorenzo vs Argentinos y River vs Platense en cuartos; y Huracán vs Independiente en semis.

Resultados de los playoffs del Apertura 2025

Octavos de final:

Argentinos 3 vs. Instituto 1

3 vs. Instituto 1 San Lorenzo 2 vs. Tigre 1

2 vs. Tigre 1 River 3 vs. Barracas Central 0

3 vs. Barracas Central 0 Racing 0 vs. Platense 1

1 Rosario Central 2 vs. Estudiantes 0

2 vs. Estudiantes 0 Huracán 3 vs. Deportivo Riestra 2

3 vs. Deportivo Riestra 2 Boca 0 (4) vs Lanús 0 (2)

0 (4) vs Lanús 0 (2) Independiente 1 vs. Independiente Rivadavia 0

Cuartos de final:

Argentinos 1 (7) vs San Lorenzo 1 (8)

1 (8) River 1 (2) vs Platense 1 (4)

1 (4) Rosario Central 0 vs Huracán 1

1 Boca 0 vs Independiente 1

Semifinales:

Platense 1 vs San Lorenzo 0

1 vs San Lorenzo 0 Independiente 0 (4) vs Huracán 0 (5)

Cuándo y donde se juega la final del Torneo Apertura 2025

La final se disputará en cancha neutral, más precisamente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el próximo domingo 1 de junio, desde las 19 horas.