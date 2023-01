Agüero se ilusiona con volver a jugar con Messi: "Tiene las puertas abiertas de mi equipo"

Por su parte, el Sergio Agüero, íntimo amigo del 10, aprovecha cada ocasión para generar un ida y vuelta con sus seguidores a través de Twitch. En ese marco, un fanático le consultó sobre qué posibilidades reales había de que Messi se pusiera la camiseta de su equipo, KuniSports, para jugar la Kings League, el torneo de fútbol 7 que creó Gerard Piqué junto al influencer Ibai Llanos.

"Obviamente, no es fácil, es difícil, pero todo depende de la situación de Leo a fin de temporada. Obvio que Leo y cualquiera tienen las puertas abiertas para jugar en Kunisports", respondió el Kun.

MESSI VIO UN PARTIDO DE LA KINGS LEAGUE

"Él vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue 'estabas muerto'. Me mató. Pero le dije: 'Qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro'", relató.

