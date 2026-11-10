Trelew: un jugador pateó en la cabeza a un rival caído en un partido de barrio
Pasó el domingo en el partido entre Social Barrio Inta y Deportivo Merlo; el joven agredido, de 21 años, fue atendido en el Hospital María Humphreys.
Un futbolista de 21 años recibió una patada en la cabeza mientras estaba en el piso durante un partido de fútbol barrial en Trelew, Chubut. Fue el domingo 8 de noviembre por la tarde, en el encuentro entre Social Barrio Inta y Deportivo Merlo por un torneo local. La agresión terminó en una pelea generalizada y obligó a intervenir a la policía. El episodio quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.
El partido se jugaba en las canchas conocidas como “Marquitos”, en la zona oeste de la ciudad. Según contó Mario González, padre del jugador agredido, Maximiliano cayó durante una jugada y un futbolista rival se acercó y lo pateó en la cabeza. El agresor intentó escapar, pero otros jugadores lo alcanzaron a pocos metros.
Eso desató corridas, empujones y golpes entre integrantes de los dos equipos. Según el jefe de la Subcomisaría del barrio INTA, Brian Alarcón, los efectivos tuvieron que separar a los grupos y proteger al árbitro. En diálogo con LU20 Radio Chubut, contó que en ese momento empezaron a “arrojar piedras contra el personal policial”. Ninguna de las piedras alcanzó a los agentes.
Repudiable actuación en Trelew: pateó en la cabeza a un rival caído
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El padre llevó a Maximiliano en un auto particular al Hospital María Humphreys. En la primera revisión, lo mandaron a su casa con la indicación de volver si aparecían síntomas. Cerca de la 1.30 de la madrugada empezó a sentirse mal y regresó a la guardia.
Ahí le hicieron una tomografía y quedó en observación hasta las 6 de la mañana, cuando recibió el alta. Según trascendió, el estudio no habría detectado lesiones graves, aunque después se le inflamó la zona de la nuca. Su familia advirtió que todavía no sabe qué consecuencias puede dejarle el golpe.
González dijo a El Chubut que la patada “lo podría haber matado tranquilamente”. Adelantó que la familia se presentará ante la Liga y que, si hace falta, hará una denuncia policial. No trascendió la identidad del jugador que dio la patada ni hubo declaraciones de Deportivo Merlo. Tampoco se conocen sanciones de la Liga local por los incidentes.
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