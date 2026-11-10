Trelew: un jugador pateó en la cabeza a un rival caído en un partido de barrio

Ahí le hicieron una tomografía y quedó en observación hasta las 6 de la mañana, cuando recibió el alta. Según trascendió, el estudio no habría detectado lesiones graves, aunque después se le inflamó la zona de la nuca. Su familia advirtió que todavía no sabe qué consecuencias puede dejarle el golpe.

González dijo a El Chubut que la patada “lo podría haber matado tranquilamente”. Adelantó que la familia se presentará ante la Liga y que, si hace falta, hará una denuncia policial. No trascendió la identidad del jugador que dio la patada ni hubo declaraciones de Deportivo Merlo. Tampoco se conocen sanciones de la Liga local por los incidentes.