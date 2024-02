Alexis Mac Allister elogió ante una figura de Boca tras el Superclásico: "Es un jugador diferente"

“Equi Fernández es un jugador diferente, tiene un talento muy grande. Tampoco es tan fácil y no todo es fútbol, hay que estar preparados desde lo mental. Lamentablemente no lo conozco y no puedo opinar mucho. Lo que si veo es el partido a partido y Equi me gusta mucho“, soltó en TyC Sports.

Embed “Equi Fernández es un jugador diferente”.



Firma: Alexis Mac Allister, en @TyCSports. pic.twitter.com/cWb7aH9xG8 — JS (@juegosimple__) February 27, 2024