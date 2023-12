Mac Allister: "Tenía casi todo cerrado con Independiente, pero apareció Boca"

Solo faltaba la firma del contrato. De hecho, ya había tenido contacto directo con la dirigencia y también con el que iba a ser su futuro entrenador: “Había tenido una charla con Beccacece en un hotel, para ver cómo era el proyecto”.

“Llegó Boca y me pudo más el corazón que otra cosa, porque si me ponía a pensar en lo futbolístico, me convenía Independiente por la forma de jugar, de un lado estaba Alfaro y del otro Beccacece… ”, expresó en una charla con Clank. Y dejó en claro: "Jugar en Boca fue un salto importante para forjar mi personalidad".

mac allister boca