El tenso cruce que protagonizó el padre de Lamine Yamal: "¿Qué quieres, que te tire el móvil?"
Mounir Nasraoui reaccionó con enojo ante la presencia de la prensa en las inmediaciones de su casa, mientras su hijo celebraba sus 19 años en la concentración de la selección española.
La Selección de España vive horas de máxima expectativa antes de disputar la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia. En medio de la concentración del equipo, Lamine Yamal celebró su cumpleaños número 19 acompañado por sus compañeros de plantel y sus familiares más cercanos, aunque la jornada también quedó marcada por un incómodo episodio protagonizado por su padre, Mounir Nasraoui.
Mientras el joven futbolista disfrutaba de un día especial junto a su pareja, Inés García, su madre, Sheila Ebana, y su hermano Keyne, Nasraoui permanecía en Mataró, ciudad en la que reside y desde donde sigue el recorrido de España en la Copa del Mundo. El padre del extremo no viajó a Estados Unidos para acompañar al seleccionado debido a distintos problemas de salud que le impidieron realizar el desplazamiento.
Sin embargo, la presencia de varios medios de comunicación frente a su domicilio terminó generando una situación de fuerte tensión. Los periodistas se acercaron con la intención de conocer si ya había saludado a su hijo por su cumpleaños y cuál era su opinión sobre las posibilidades de España de avanzar a la final del torneo. No obstante, Nasraoui dejó en claro desde el primer momento que no tenía intención de brindar declaraciones.
Lejos de él, el padre de Lamine Yamal estalló en el cumpleaños de su hijo
“¿A mí por qué me queréis felicitar? Ve a felicitarle a él. ¡No me grabes, por favor!”, respondió visiblemente molesto mientras intentaba alejarse de las cámaras. Lejos de calmarse, la situación fue escalando con el paso de los minutos. El padre del futbolista reclamó respeto por su privacidad y recordó que el verdadero protagonista de la jornada era su hijo, quien se encontraba concentrado con la selección española preparando uno de los encuentros más importantes de su carrera.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando Nasraoui se levantó del banco en el que estaba sentado y lanzó una advertencia dirigida a uno de los cronistas presentes. “¡A mí no me tenéis que felicitar! ¿Qué quieres, que te tire el móvil o qué?”, exclamó antes de retirarse del lugar.
El episodio rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y generó una amplia repercusión, especialmente por producirse en un momento de enorme exposición para Lamine Yamal, una de las grandes figuras del Mundial. Mientras tanto, el propio futbolista eligió mostrar una cara completamente diferente de la jornada. A través de sus redes sociales compartió un álbum de fotografías en el que retrató algunos de los momentos vividos durante la celebración de su natalicio.
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