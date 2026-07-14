El tenso cruce que protagonizó el padre de Lamine Yamal: "¿Qué quieres, que te tire el móvil?"

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Nasraoui se levantó del banco en el que estaba sentado y lanzó una advertencia dirigida a uno de los cronistas presentes. “¡A mí no me tenéis que felicitar! ¿Qué quieres, que te tire el móvil o qué?”, exclamó antes de retirarse del lugar.

El episodio rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y generó una amplia repercusión, especialmente por producirse en un momento de enorme exposición para Lamine Yamal, una de las grandes figuras del Mundial. Mientras tanto, el propio futbolista eligió mostrar una cara completamente diferente de la jornada. A través de sus redes sociales compartió un álbum de fotografías en el que retrató algunos de los momentos vividos durante la celebración de su natalicio.