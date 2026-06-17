Álvaro Morales defendió a Cristiano Ronaldo y lanzó una crítica que salpicó a Lionel Messi
El periodista mexicano salió en defensa de Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal y comparó su situación con la de Lionel Messi.
Portugal igualó 1-1 frente a Congo en su debut en el Mundial 2026 y las críticas no tardaron en aparecer sobre Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras del seleccionado luso. Sin embargo, Álvaro Morales salió al cruce de esos cuestionamientos durante una emisión de ESPN México y respaldó al delantero de 41 años con una encendida defensa.
"Cristiano fracasa porque tiene que ser el portero, el defensa, el medio...", expresó el periodista, argumentando que el histórico goleador portugués termina cargando con responsabilidades que exceden su función dentro del campo de juego. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el rendimiento de Portugal y el papel de Ronaldo en el equipo.
Álvaro Morales defendió a Cristiano Ronaldo y lanzó una crítica que salpicó a Lionel Messi
Durante su análisis, Morales también hizo referencia a Lionel Messi, lo que provocó una nueva oleada de reacciones entre los fanáticos de ambos futbolistas. Las palabras del periodista llegaron apenas un día después de la exhibición del capitán argentino en el triunfo por 3-0 ante Argelia. En ese encuentro, Messi marcó un hat-trick, alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos.
Mientras tanto, Cristiano Ronaldo busca llevar a Portugal a la clasificación en el Grupo K tras un debut que dejó más dudas que certezas. El próximo compromiso ante Uzbekistán será clave para las aspiraciones del conjunto europeo en la Copa del Mundo. Como suele ocurrir cada vez que se menciona a las dos máximas figuras de esta era del fútbol, las declaraciones de Morales reavivaron el eterno debate entre los seguidores de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
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