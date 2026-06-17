Álvaro Morales defendió a Cristiano Ronaldo y lanzó una crítica que salpicó a Lionel Messi

Durante su análisis, Morales también hizo referencia a Lionel Messi, lo que provocó una nueva oleada de reacciones entre los fanáticos de ambos futbolistas. Las palabras del periodista llegaron apenas un día después de la exhibición del capitán argentino en el triunfo por 3-0 ante Argelia. En ese encuentro, Messi marcó un hat-trick, alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos.