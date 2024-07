La conmovedora frase de Ángel Di María a sus hijas tras la final de la Copa América 2024

Los usuarios de internet respondieron con mensajes de ternura y admiración: "Dios, Patria, monogamia y familia", "No importa si vivís en una mansión, o en un rancho, cuando hay amor es LA CASITA", "Uno no es de fierro, loco", "Esta es la calidad de Argentina que quiero", "Se me metió un Océano Pacífico en el ojo", "Hermoso momento" y "Si Fideo es feliz, nosotros somos felices", fueron algunos de los comentarios.

Qué dijo Ángel Di María luego de una nueva consagración de la Selección Argentina

"Estaba escrito, era de esta manera, lo soñé, dije que era la última, soné que llegaba a la final, que la ganaba, que me retiraba de esta manera", expresó el jugador, que cumplió su último partido en la Selección.

Y además, agregó: "Parece fácil (ganar), pero es difícil, lo se porque lo vi del otro lado, ahora se está dando. Lamentablemente me hubiera gustado ganar con la camada anterior, pero se dio con ellos, estos chicos me dieron todo".

Los números de Ángel Di María en la Selección Argentina

145 partidos disputados desde su debut con la Albiceleste

30 goles

3 goles en finales con la selección mayor (Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022)

30 asistencias

cuatro títulos obtenidos

7 finales disputadas