La emotiva canción que le armaron a Ángel Di María antes de la Copa América 2024

Embed - EL PLAN on Instagram: "Para @angeldimariajm Por la tenacidad de su historia, el legado de aguantar y seguir! Con cariño, respeto y admiración. Agradecido por la muestra a flor de piel de sus emociones. Hace varios años leí una nota donde Ángel contaba parte de su historia personal, sus inicios, el trabajo con el carbón. Capaz porque uno de mis mejores amigos, el Nico, trabajaba en el carbón y me acuerdo clarito lo que le costaba sacarse el hollín y quedar limpio para que saliéramos el finde, se pasaba banda de rato lavándose con jabón blanco y de todas maneras un poquito quedaba. Obvio se salía igual a festejar la vida, a delirar la amistad adolescente. La nota la leí poco tiempo después de que Nico D’Elia falleciera y eso me generó una conexión fuerte. Luego vinieron muchas cosas más…Hoy comparto esta canción como ofrenda a un sentimiento, como regalo por tantos regalos, por la familia, la unión y las emociones presentes. @sevaander • Nació en la Perdriel En ancho Rosario te mira lloroso Pidió por un ángel así Que cuide del dios inmortal Metiendo la bocha el día difícil Que muestre el amor Con el corazón en la mano Que rompa los karmas De antiguas lesiones Hay que festejar que salió Como lo soñaste Cómo lo quería mamá Como lo pensó tu mujer Y como lo grita el país Que hoy te lleva en andas Dale angelito seguí con tu corazón callando a la farsa Dale angelito seguí con tu corazón callando a la farsa Había que pedir Y el agradeciendo por lo vivido Por el carbonero y el sol Por la familia y el Dios Que nos tiene acá en este destino Que muestre el amor Con el corazón en la mano Que rompa los karmas De antiguas lesiones Hay que festejar que salió Como lo soñaste Cómo lo quería mamá Como lo pensó tu mujer Y como lo grita el país Que hoy te lleva en andas Dale angelito seguí con tu corazón callando a la farsa Dale angelito seguí con tu corazón callando a la farsa"

