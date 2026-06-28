Apareció el dueño de la billetera que se volvió viral tras el partido de la Selección Argentina

La historia rápidamente se volvió viral porque reflejó una de las postales que suelen repetirse en los mundiales: la unión y solidaridad entre hinchas argentinos que, más allá del partido, terminan compartiendo momentos inesperados.

Además, Juan Manuel reveló un dato curioso: durante el banderazo previo al encuentro también había perdido su celular y, de una manera similar, había logrado recuperarlo. Una particular coincidencia que hizo todavía más llamativa su experiencia mundialista.

El joven también destacó el gesto de los hinchas que, en lugar de ignorar lo ocurrido, se tomaron el tiempo de ayudarlo a encontrar sus pertenencias. Para él, el momento quedó como una de las anécdotas más inesperadas de su experiencia mundialista y una muestra de la solidaridad que se vive entre argentinos durante la Copa del Mundo.