Apareció el dueño de la billetera que se volvió viral tras el partido de la Selección Argentina
Juan Manuel Montero recuperó sus pertenencias gracias a un grupo de hinchas argentinos que lo buscó entre la multitud en Dallas.
La victoria de la Selección Argentina ante Jordania por el Mundial 2026 dejó una historia que trascendió el resultado deportivo. Días después del particular episodio que se vivió a la salida del estadio de Dallas, apareció el protagonista de la historia: Juan Manuel Montero, el hincha que había perdido su billetera y logró recuperarla gracias a la ayuda de otros argentinos.
El joven habló con el medio Ataque Futbolero y contó cómo se dio cuenta de que lo estaban buscando entre miles de personas. Según explicó, nunca notó el momento exacto en el que perdió sus pertenencias.
"Nunca me di cuenta cuándo perdí la billetera. Me estaba sacando una fotos y empiezo a escuchar "Juan Manuel Montero", y yo no lo podía creer, o alguien se llama igual que yo, o no sé", relató.
La sorpresa al encontrar a los hinchas con su billetera
Botero contó que recién en ese momento entendió que la situación tenía que ver con él y que los fanáticos argentinos habían encontrado sus datos para localizarlo.
"Después aparecen con mi billetera en la mano, me toco y no la tenía. Fue muy sorprendente el momento que viví, que me llevé", explicó sobre la emoción que sintió al recuperar sus cosas en medio de la multitud.
La historia rápidamente se volvió viral porque reflejó una de las postales que suelen repetirse en los mundiales: la unión y solidaridad entre hinchas argentinos que, más allá del partido, terminan compartiendo momentos inesperados.
Además, Juan Manuel reveló un dato curioso: durante el banderazo previo al encuentro también había perdido su celular y, de una manera similar, había logrado recuperarlo. Una particular coincidencia que hizo todavía más llamativa su experiencia mundialista.
El joven también destacó el gesto de los hinchas que, en lugar de ignorar lo ocurrido, se tomaron el tiempo de ayudarlo a encontrar sus pertenencias. Para él, el momento quedó como una de las anécdotas más inesperadas de su experiencia mundialista y una muestra de la solidaridad que se vive entre argentinos durante la Copa del Mundo.
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