Argentina vs. Argelia arrasa en la TV: el rating exorbitante de los canales que transmiten el partido
La expectativa por el debut de Argentina en el Mundial 2026 se reflejó en el rating: las previas de Telefe, TyC Sports, DSports y TV Pública una cifra impactante
La pasión por la Selección argentina volvió a quedar reflejada en los números de audiencia. Antes del encuentro frente a Argelia por el Mundial 2026, las transmisiones captaron la atención de millones de televidentes y registraron cifras destacadas en la televisión argentina.
Según datos difundidos por el periodista Nacho Rodríguez, las distintas coberturas dedicadas al debut del equipo de Lionel Scaloni lograron un encendido conjunto de 44,5 puntos de rating, una marca que confirma el enorme interés que despierta cada presentación de la Albiceleste.
La señal más vista fue Telefe, que alcanzó los 27,8 puntos y se ubicó cómodamente al frente de las mediciones. Detrás apareció TyC Sports, con 13,8 puntos, consolidándose como la principal opción entre las señales deportivas.
Más atrás se ubicaron DSports, con 1,5 puntos, y la TV Pública, que registró 1,4 puntos durante la previa del encuentro.
Los números reflejan el impacto que genera el Mundial en los hábitos de consumo televisivo y cómo la expectativa por ver a la Selección argentina concentra gran parte de la atención del público, incluso antes de que comience a rodar la pelota.
Rating de Argentina vs. Argelia
- Telefe: 27,8 puntos
- TyC Sports: 13,8 puntos
- DSports: 1,5 puntos
- TV Pública: 1,4 puntos
Total de las previas: 44,5 puntos de rating.
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