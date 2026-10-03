Argentina vs. Burkina Faso, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El seleccionado nacional viene de golear a Bolivia y disputa su segundo amistoso de esta fecha FIFA ante Burkina Faso, en el estadio Monumental.
La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su público luego de la victoria por 4-0 sobre Bolivia en Córdoba y se prepara para enfrentar a Burkina Faso en un nuevo amistoso internacional. El encuentro, que será televisado por TyC Sports, se disputa este sábado, desde las 21, en el estadio Monumental, en el marco de la fecha FIFA.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con buenas sensaciones tras superar al conjunto boliviano con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.
El triunfo significó, además, el comienzo de una nueva etapa para la "Albiceleste" luego del Mundial 2026, con varias caras nuevas y la ausencia de Lionel Messi, quien fue convocado únicamente para el amistoso del 6 de octubre ante Benín.
Enfrente estará Burkina Faso, que derrotó 1-0 a República Centroafricana como visitante por la segunda fecha de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y quedar como líder del Grupo F.
El partido será el segundo compromiso de Argentina en esta triple fecha de amistosos, que comenzó con Bolivia y finalizará el martes 6 de octubre frente a Benín, nuevamente en el Monumental.
Formaciones de Argentina vs. Burkina Faso, por un amistoso internacional
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Kan-Guy Kouassi; Lohann Doucet; Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba, Ismahila Ouédraogo, Arthur Zagré; Lassina Traoré. DT: Gernot Rohr.
Horario y televisación
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Hora: 21:00.
Estadio: El Monumental.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: TyC Sports.
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