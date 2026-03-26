Argentinos Juniors vs. Lanús, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Bicho dejó atrás la eliminación ante Barcelona de Ecuador en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores y atraviesa un buen momento en el campeonato local. El conjunto de La Paternal acumula cinco partidos sin perder y viene de imponerse por 1-0 ante Platense en el clásico, con un gol en tiempo de descuento. Actualmente, Argentinos Juniors se ubica octavo en la Zona B con 14 puntos y se encuentra en zona de clasificación a los playoffs. Además, el equipo todavía debe disputar otro partido pendiente frente a Aldosivi, por lo que en caso de sumar de a tres en ambos compromisos podría quedar segundo, por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza.