Argentinos Juniors vs. Lanús, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Bicho y el Granate se enfrentan en La Paternal por el partido postergado de la fecha 6, suspendido porque ambos tenían compromisos internacionales.
Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este jueves desde las 21:00 en el Estadio Diego Armando Maradona, en el duelo pendiente de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro había sido suspendido debido a los compromisos internacionales de ambos equipos.
El Bicho dejó atrás la eliminación ante Barcelona de Ecuador en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores y atraviesa un buen momento en el campeonato local. El conjunto de La Paternal acumula cinco partidos sin perder y viene de imponerse por 1-0 ante Platense en el clásico, con un gol en tiempo de descuento. Actualmente, Argentinos Juniors se ubica octavo en la Zona B con 14 puntos y se encuentra en zona de clasificación a los playoffs. Además, el equipo todavía debe disputar otro partido pendiente frente a Aldosivi, por lo que en caso de sumar de a tres en ambos compromisos podría quedar segundo, por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza.
Por el lado de Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con la confianza alta tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná, un logro histórico que le permitió alcanzar los nueve títulos oficiales en su historia. Más allá de la posterior derrota ante Boca, el Granate mantuvo un rendimiento sólido en el Torneo Apertura, donde sumó 9 de los últimos 12 puntos en juego. Entre esos resultados se destaca la victoria frente a Vélez en Liniers, que terminó con el invicto del Fortín en el certamen.
Si Argentinos Juniors logra imponerse, alcanzará los 17 puntos y se mantendrá en puestos de clasificación a octavos de final, teniendo en cuenta que la próxima semana visitará a Aldosivi para ponerse al día en el calendario. En tanto, si Lanús consigue la victoria llegará a 21 unidades y quedará como escolta de Vélez, muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Apertura 2026.
Probables formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Argentinos Juniors vs. Lanús, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: Diego Armando Maradona
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