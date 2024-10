Arturo Vidal criticó otra vez a Ricardo Gareca tras la derrota de Chile ante Brasil

El futbolista criticó la pasividad del equipo y la falta de reacción por parte de Gareca, sugiriendo que no se realizaron los cambios necesarios para intentar revertir la situación: "Que rabia. Un Brasil normal, hace mucho que no veía un Brasil tan bajo. ¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo?", expresó, visiblemente molesto.

vidal gareca.mp4

Para él, hubo una falta de experiencia en el manejo del juego en momentos clave, algo que, según su análisis, terminó por pasar factura. "Perdimos el tiempo", agregó, haciendo referencia a la gestión de los jugadores que habían sido amonestados y la falta de control del balón.

Esta no es la primera vez que Vidal se muestra crítico con el entrenador argentino. En septiembre, tras una inesperada derrota de Chile ante Bolivia en condición de local, Vidal también había reaccionado en vivo y lanzó comentarios igualmente duros sobre Gareca.

Chile, en una situación complicada en las Eliminatorias Sudamericanas

La derrota ante Brasil coloca a Chile en una posición delicada dentro de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Con solo cinco puntos acumulados, podría caer al último lugar si Perú logra una victoria sobre Uruguay en la jornada de este viernes.

ricardo gareca chile

Esta situación sería alarmante para un equipo que en la última década vivió momentos de gloria, ganando la Copa América en 2015 y 2016, pero que ahora atraviesa una de sus peores crisis deportivas.

Chile no ha logrado clasificarse a los dos últimos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), y sus actuaciones en torneos internacionales han dejado mucho que desear. El equipo ha perdido consistencia y se encuentra en un proceso de reconstrucción que, hasta el momento, no ha dado los frutos esperados.