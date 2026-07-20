Así reflejó la prensa internacional el título de España: las tapas que dejó la final del Mundial 2026

En tanto, Tuttosport colocó en su portada una fotografía de Ferran Torres festejando el único gol del partido y resumió su análisis con el título "Es lo justo", en referencia al resultado obtenido por el seleccionado español.

Desde Francia también llegaron análisis sobre la definición. L'Équipe publicó en primera plana el encabezado "Reyes del juego", acompañado por una fotografía del equipo campeón levantando la Copa del Mundo. En el desarrollo de su portada, el diario destacó el funcionamiento colectivo de España y sostuvo que logró imponerse a la selección campeona de Qatar 2022 para conquistar un nuevo título mundial.

Otros medios europeos también reservaron un espacio importante para la final. La revista alemana Kicker dedicó parte de su portada al partido decisivo entre España y Argentina, mientras que distintos periódicos portugueses y británicos reflejaron la conquista española utilizando imágenes de los festejos posteriores al encuentro.

Más allá de los distintos enfoques editoriales, prácticamente todas las publicaciones coincidieron en destacar la actuación del seleccionado español durante la final y el valor histórico que tuvo la obtención de su segunda Copa del Mundo. Al mismo tiempo, varias tapas incluyeron fotografías de Lionel Messi, protagonista de una de las imágenes más impactantes de la jornada al finalizar el partido con visibles muestras de emoción.