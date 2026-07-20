Así reflejó la prensa internacional el título de España: las tapas que dejó la final del Mundial 2026
Los principales diarios deportivos del mundo dedicaron sus tapas a la consagración de España frente a Argentina en la Copa del Mundo.
La victoria de España sobre Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026 ocupó las principales portadas de los diarios deportivos más importantes del planeta. Apenas finalizado el encuentro, los medios internacionales comenzaron a publicar sus ediciones con fotografías de la celebración española y distintos análisis sobre una definición que consagró al equipo dirigido por Luis de la Fuente como campeón del mundo por segunda vez en su historia.
En España, la cobertura estuvo centrada en la conquista de una nueva estrella. Marca eligió una gran imagen del plantel levantando la Copa del Mundo junto al título "Superestrellas", acompañado por una bajada en la que destacó la superioridad del conjunto español durante la final: "España da una lección de fútbol a la Argentina y se proclama otra vez campeona del mundo".
Por su parte, AS optó por un mensaje igualmente contundente. Su portada llevó el título "El mundo es nuestro", acompañado por una fotografía de Rodri levantando el trofeo y una referencia al papel desempeñado por Emiliano Martínez durante el encuentro, al señalar que el arquero argentino evitó una diferencia mayor con varias intervenciones decisivas.
Los diarios catalanes también coincidieron en destacar el nuevo título mundial. Tanto Sport como Mundo Deportivo utilizaron el encabezado "Bicampeones" para ilustrar la celebración española y resaltaron que La Roja dominó gran parte del desarrollo frente a una Argentina que terminó jugando con un futbolista menos durante el tiempo suplementario.
Los medios de todo el mundo hablaron de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
En Italia, donde la atención deportiva también estuvo puesta en la victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, la final del Mundial igualmente tuvo un lugar destacado. La Gazzetta dello Sport eligió el título "Mundo Rojo", ilustrado con la celebración española y una imagen de Lionel Messi visiblemente emocionado tras la derrota.
En tanto, Tuttosport colocó en su portada una fotografía de Ferran Torres festejando el único gol del partido y resumió su análisis con el título "Es lo justo", en referencia al resultado obtenido por el seleccionado español.
Desde Francia también llegaron análisis sobre la definición. L'Équipe publicó en primera plana el encabezado "Reyes del juego", acompañado por una fotografía del equipo campeón levantando la Copa del Mundo. En el desarrollo de su portada, el diario destacó el funcionamiento colectivo de España y sostuvo que logró imponerse a la selección campeona de Qatar 2022 para conquistar un nuevo título mundial.
Otros medios europeos también reservaron un espacio importante para la final. La revista alemana Kicker dedicó parte de su portada al partido decisivo entre España y Argentina, mientras que distintos periódicos portugueses y británicos reflejaron la conquista española utilizando imágenes de los festejos posteriores al encuentro.
Más allá de los distintos enfoques editoriales, prácticamente todas las publicaciones coincidieron en destacar la actuación del seleccionado español durante la final y el valor histórico que tuvo la obtención de su segunda Copa del Mundo. Al mismo tiempo, varias tapas incluyeron fotografías de Lionel Messi, protagonista de una de las imágenes más impactantes de la jornada al finalizar el partido con visibles muestras de emoción.
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