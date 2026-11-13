Así sonó el Himno Nacional en la previa al amistoso con Uruguay
Con la Bombonera como escenario, la Selección Argentina se mide ante el país vecino y, como siempre, el Himno fue uno de los momentos más emotivos.
Este viernes por la noche, la Selección Argentina se mide con Uruguay en el marco de un amistoso internacional, que tiene varios condimentos: en primer lugar, la ausencia definitiva de Lionel Messi tras su retiro y, por otro lado, la alegría de que Lionel Scaloni haya renovado su contrato como entrenador del conjunto nacional.
Cabe señalar que, además del gran ídolo ausente, tampoco se encuentra en campo de juego Dibu Martínez, quien todavía se recupera de una fuerte lesión, por lo que Scaloni prefirió preservarlo. En este sentido, el arquero Gerónimo Rulli es quien lleva la cinta de capitán, mientras que la camiseta 10 aún no fue asignada a nadie.
A capella: así sonó el Himno Nacional en la Bombonera
Ante una Bombonera con aforo reducido, el Himno argentino sonó a capella y con la fuerza de las gargantas de los presentes. Mirá:
Quién es Sergio Torres, el encargado de cantar el Himno en la Bombonera
Nacido en la ciudad de Santa Fe en 1966 (en el barrio Villa Hipódromo), cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música tropical argentina.
Comenzó a cantar profesionalmente a los 13 años. A lo largo de su carrera fue la voz principal de agrupaciones emblemáticas de Santa Fe como Tropical Maracaibo, Los Palmeras, Grupo Alegría y Grupo Cali (donde alcanzó gran popularidad en la década de 1990).
En 2005 lanzó su proyecto solista junto a su banda Los Dueños del Swing. Fue el primer cantante de cumbia santafesina en presentarse en el estadio Luna Park.
Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Tatuaje", "Llorarás", "Adicto a tu piel", "Piropo", "La carta" y "Mira cómo baila" (además de sus populares versiones de clásicos románticos y del rock nacional).
Su vínculo con la Selección Argentina
Su presencia en los eventos de la AFA está estrechamente ligada a su amistad con Lionel Messi y otros futbolistas del plantel (como Ángel Correa). Messi ha declarado en varias ocasiones que creció escuchando la música de Torres en Rosario y lo invitó a tocar en eventos privados, incluido su cumpleaños número 20.
Además de entonar el Himno Nacional esta noche en La Bombonera en la previa del clásico ante Uruguay, Torres ya había cumplido ese rol en septiembre de 2021 (en el estadio Monumental, durante los festejos por la Copa América ante Bolivia) y fue el artista elegido por el propio Messi para cerrar el espectáculo musical de su despedida de la Selección en octubre de 2026, presentación en la que había sufrido un corte de luz.
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