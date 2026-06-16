Atenta Selección: los nombres de Argelia que están bajo la lupa de Scaloni antes del debut

Uno de los nombres más reconocidos del plantel africano es Riyad Mahrez. A sus 35 años, el atacante continúa siendo la principal referencia técnica del equipo y el futbolista con mayor experiencia internacional. Tras dejar atrás su exitoso paso por el fútbol inglés, donde fue una de las figuras del histórico Leicester campeón de la Premier League y luego sumó títulos con Manchester City, actualmente desarrolla su carrera en el Al-Ahli de Arabia Saudita.

Aunque ya no exhibe la explosión física de sus mejores años, Mahrez conserva una notable capacidad para generar peligro a partir de su talento individual. Su visión de juego, habilidad en el uno contra uno y precisión para asistir o definir continúan siendo recursos fundamentales para el seleccionado argelino.

gouiri

Otro jugador que aparece como una de las principales amenazas es Amine Gouiri. El delantero del Olympique de Marsella atraviesa un momento positivo y llega luego de recuperar continuidad tras una lesión que lo había marginado de competencias importantes. Su potencia física, movilidad dentro del área y facilidad para encontrar espacios lo convierten en una pieza clave dentro del esquema ofensivo.

amoura

Además de Gouiri, cuentan con Mohamed Amoura, un atacante de características diferentes pero igualmente peligroso. Más bajo y veloz, suele explotar los espacios libres con movimientos constantes que complican a las defensas rivales. Su desempeño en el fútbol alemán le permitió consolidarse como una alternativa importante dentro del plantel.

ibrahim maza

Sin embargo, gran parte de las expectativas del fútbol argelino están depositadas en Ibrahim Maza. Con apenas 20 años, es considerado una de las mayores promesas del país y muchos lo señalan como el heredero natural de Mahrez. Nacido en Berlín, el mediapunta logró destacarse en Bayer Leverkusen gracias a su capacidad para conducir ataques, asociarse con sus compañeros y llegar al gol desde posiciones más retrasadas.

Su juventud no le impide asumir responsabilidades y varios observadores creen que puede convertirse en una de las revelaciones de esta Copa del Mundo. Su crecimiento durante la última temporada reforzó la confianza que existe alrededor de su figura.

Anis Hadj Moussa

Otro nombre a tener en cuenta es Anis Hadj Moussa. Aunque no suele ser titular indiscutido, su velocidad y capacidad para romper líneas lo transforman en un recurso muy valioso para los segundos tiempos. El extremo, que milita en Feyenoord, viene de completar una campaña destacada en Países Bajos y se ganó elogios por su desequilibrio permanente en ataque.