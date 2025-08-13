Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo

MRV arena hinchas mineiro.jpg

Enfrente estará un Atlético Mineiro que no atraviesa su mejor momento, pero que en su casa siempre es un rival temible. Los brasileños lograron avanzar a esta instancia con lo justo, finalizando segundos en su grupo detrás de Cienciano de Perú y superando por apenas un punto a Caracas de Venezuela. En los playoffs, debieron sufrir más de lo esperado, clasificando por penales frente a Atlético Bucaramanga de Colombia.