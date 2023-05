Atlético Tucumán: denunciaron a un ex jugador por ingerir bebidas alcohólicas en el vestuario

Con este panorama, ocurrió un hecho inédito que horas después se viralizó en las redes sociales: Matías García, exfutbolista del Decano, ingresó con su mujer a los vestuarios del estadio y, según contaron desde la Institución, estaba tomando alcohol. El hombre se peleó con el dirigente que lo acusó y Atlético Tucumán sacó un fuerte comunicado.

EL COMUNICADO DE ATLÉTICO TUCUMAN

"El Club Atlético Tucumán aclara a sus socios, hinchas y a la opinión pública en general, que el ex jugador Matías García presenció el partido del último viernes entre nuestro primer equipo y su par de River Plate con total normalidad, ya que nuestra institución abre siempre sus puertas a ex jugadores y glorias del club brindándoles un trato preferencial".

"Sin embargo, ante los dichos expresados por García en redes sociales que son de público conocimiento, Atlético Tucumán aclara la situación acontecida entre el ex futbolista y el tesorero del club, Martín García: A la 00:45 del día sábado (a más de una hora de haber finalizado el encuentro), el tesorero Martín García quiso ingresar al club con su vehículo, para dirigirse a su oficina a finalizar con su trabajo. No pudo hacerlo ya que en el portón principal de acceso se encontraba estacionada una camioneta Ford Raptor color azul que impedía el ingreso y la salida de vehículos".

"La guardia del club le informó al directivo que el vehículo era propiedad del ex jugador Matías García, quien se encontraba en ese momento en el vestuario local. El tesorero se dirigió al lugar, y encontró cerrada la puerta y trabada. Cabe destacar que a esa hora de la noche, el plantel profesional y el cuerpo técnico ya se habían retirado".

"Tras golpear en reiteradas ocasiones, Martín García logró ingresar y encontró al ex jugador Matías García junto a una mujer y otro hombre, ingiriendo bebidas alcohólicas acompañados por integrantes de la utilería".

"Tras solicitarle que liberara el portón de ingreso y preguntarle el motivo de la presencia de personas ajenas al club en ese lugar, el ex jugador contestó que no sacaría la camioneta del lugar y de manera desafiante lo increpó diciendo "¿y vos quien sos?".

"Martín García se identificó como integrante de la Comisión Directiva, a lo que el ex jugador lo desafió diciendo "¿y no sabes quién soy yo?", en estado notorio de haber ingerido bebidas alcohólicas. Esto derivó en una discusión entre ambos, con reiteradas faltas de respeto de parte del ex jugador hacia el directivo".