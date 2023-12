Murió Gil de Ferran, leyenda del automovilismo brasileño

El ganador de las 500 millas de Indianápolis de 2003, el brasilero Gil de Ferran, falleció este sábado tarde víctima de un infarto con tan solo 56 años de edad. De Ferran se encontraba corriendo con su hijo Luke en The Concourse Club, un circuito privado en Opa-Locka, cuando de repente se detuvo en pits al no sentirse bien. Fue atendido prontamente y llevado a un hospital cercano, pero desafortunadamente no pudo ser reanimado, según informó la Confederación Brasilera de Automovilismo.