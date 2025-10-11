Banfield vs. Racing, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

En el duelo de esta tarde, serán 5.600 los que acompañen al equipo y los impulsen a quedarse con los tres puntos, con el objetivo de quedar en zona de clasificación e intenten recuperarse de cara a la serie de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Luciano Vietto y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.