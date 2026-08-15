Barracas Central vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Canalla", con un ojo puesto en la Libertadores, busca su tercera victoria consecutiva en el certamen. Los detalles en la nota.
Barracas Central y Rosario Central se enfrentan este domingo, desde las 20.15, en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal.
El conjunto de Damián Ayude llega al compromiso con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota en sus primeras cuatro presentaciones. Si bien había comenzado el campeonato con una buena producción y mantuvo su lugar en la parte alta de la zona, viene de sufrir su primera caída en la fecha pasada, cuando perdió 2-0 ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo.
Por su parte, Central suma 7 unidades, con dos triunfos, un empate y una derrota, y también se encuentra entre los equipos que pelean en los primeros puestos de la Zona B. El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con el desgaste adicional de su participación internacional: este jueves empató 0-0 ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El resultado dejó abierta la serie, que tendrá su definición en Brasil.
Así, Barracas buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Gimnasia y volver a sumar de a tres para mantenerse en los primeros lugares, mientras que el "Canalla" intentará volver a sumar de a tres en el torneo local.
Formaciones de Barracas Central vs. Rosario Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Alan Rodríguez, Federico Navarro, Tomás Badaloni, Giovanni Cantizano; Marco Rubén. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
- Hora: 20:15.
- Estadio: Claudio Fabián Tapia.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports.
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