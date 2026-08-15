Barracas Central vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Central suma 7 unidades, con dos triunfos, un empate y una derrota, y también se encuentra entre los equipos que pelean en los primeros puestos de la Zona B. El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con el desgaste adicional de su participación internacional: este jueves empató 0-0 ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El resultado dejó abierta la serie, que tendrá su definición en Brasil.