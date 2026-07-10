Apareció sana y salva Jessica, la joven de 18 años que había desaparecido en Belgrano
La adolescente fue encontrada por las autoridades cuando se trasladaba hacia la casa de una amiga en el barrio porteño de Caballito.
Los vecinos de Belgrano recibieron una noticia aliviadora este viernes: apareció sana y salva Jessica Benítez Barbudes, la estudiante de 18 años que buscaban desde el martes. Durante las últimas horas, familiares, amigos y docentes se habían movilizado cerca de la escuela donde se la vio por última vez.
Horas después de la protesta, la joven fue encontrada con vida, poco antes de las 19 horas de este viernes, mientras se disponía a ir a la casa de una amiga en el barrio porteño de Caballito. Según el reporte policial, la localización fue posible “luego de arduas tareas de investigación realizadas por la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4″.
Horas fatídicas: la desesperación de la madre de Jessica tras su desaparición en Belgrano
La joven que, finalmente, fue hallada es Jessica Benítez Barbudes, de 18 años, cuyo rastro se había perdido el martes pasado tras salir de su casa hacia la escuela. La investigación había quedado en manos de la División Búsqueda de Personas, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4.
Este jueves, su madre, Fanny, recibió el llamado de un vecino que aseguraba haber visto a la adolescente en la localidad bonaerense de Don Bosco, en Quilmes. Tras el aviso, la mujer se trasladó hasta allí para radicar la denuncia en la comisaría de la zona y alertar a los investigadores.
Fanny detalló además que Jessica fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad el pasado 29 de junio y que cuenta con un antecedente de intento de suicidio tras ingerir unas 20 pastillas pertenecientes a la pareja de su madre. La joven tiene programada una cita psiquiátrica para el 22 de julio con el fin de reiniciar su tratamiento.
La madre comentó que su hija solía aislarse emocionalmente y que borraba el historial de mensajes de su teléfono, algo que definió como conductas típicas de la adolescencia. Asimismo, recordó que durante las últimas vacaciones de verano Jessica ya se había ido sin avisar a la casa de unos amigos, aunque en esa ocasión volvió por sus propios medios.
Qué es el trastorno límite de la personalidad (TLP), el diagnóstico que recibió Jessica
El trastorno límite de la personalidad (TLP), también conocido como borderline, es un trastorno de la salud mental que afecta la forma en que una persona piensa y siente sobre sí misma y sobre los demás, lo que causa problemas para integrarse en la vida cotidiana.
Se caracteriza principalmente por una marcada inestabilidad en las emociones, las relaciones interpersonales, la autoimagen y el control de los impulsos. Sus síntomas principales incluyen:
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Miedo intenso al abandono: Esfuerzos desesperados por evitar una separación o rechazo, ya sea real o imaginario.
Relaciones inestables: Tendencia a idealizar a una persona en un momento y luego despreciarla por completo al siguiente.
Autoimagen inestable: Cambios rápidos en la identidad, las metas, los valores y las opiniones sobre uno mismo.
Impulsividad: Conductas de riesgo como compras compulsivas, abuso de sustancias, conducción temeraria o atracones de comida.
Comportamientos autodestructivos: Amenazas o conductas suicidas y conductas de autolesión, muchas veces como respuesta al miedo al rechazo o a la separación.
Cambios de humor extremos: Altibajos emocionales intensos que pueden durar desde unas pocas horas hasta unos días (como irritabilidad, ansiedad o tristeza profunda).
Sentimientos crónicos de vacío: Una sensación persistente de insatisfacción o desolación interior.
Dificultad para controlar la ira: Enojos intensos, desproporcionados o recurrentes.
Este trastorno suele comenzar al principio de la edad adulta. Con el tratamiento adecuado, que generalmente incluye psicoterapia específica (como la terapia dialéctico-conductual) y, en algunos casos, medicación para síntomas específicos, las personas que lo padecen pueden mejorar significativamente y llevar una vida estable y satisfactoria.
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