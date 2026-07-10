Apareció sana y salva Jessica, la joven de 18 años que había desaparecido en Belgrano

La madre comentó que su hija solía aislarse emocionalmente y que borraba el historial de mensajes de su teléfono, algo que definió como conductas típicas de la adolescencia. Asimismo, recordó que durante las últimas vacaciones de verano Jessica ya se había ido sin avisar a la casa de unos amigos, aunque en esa ocasión volvió por sus propios medios.

Qué es el trastorno límite de la personalidad (TLP), el diagnóstico que recibió Jessica

El trastorno límite de la personalidad (TLP), también conocido como borderline, es un trastorno de la salud mental que afecta la forma en que una persona piensa y siente sobre sí misma y sobre los demás, lo que causa problemas para integrarse en la vida cotidiana.

Se caracteriza principalmente por una marcada inestabilidad en las emociones, las relaciones interpersonales, la autoimagen y el control de los impulsos. Sus síntomas principales incluyen:

Miedo intenso al abandono: Esfuerzos desesperados por evitar una separación o rechazo, ya sea real o imaginario.

Relaciones inestables: Tendencia a idealizar a una persona en un momento y luego despreciarla por completo al siguiente.

Autoimagen inestable: Cambios rápidos en la identidad, las metas, los valores y las opiniones sobre uno mismo.

Impulsividad: Conductas de riesgo como compras compulsivas, abuso de sustancias, conducción temeraria o atracones de comida.

Comportamientos autodestructivos: Amenazas o conductas suicidas y conductas de autolesión, muchas veces como respuesta al miedo al rechazo o a la separación.

Cambios de humor extremos: Altibajos emocionales intensos que pueden durar desde unas pocas horas hasta unos días (como irritabilidad, ansiedad o tristeza profunda).

Sentimientos crónicos de vacío: Una sensación persistente de insatisfacción o desolación interior.

Dificultad para controlar la ira: Enojos intensos, desproporcionados o recurrentes.

Este trastorno suele comenzar al principio de la edad adulta. Con el tratamiento adecuado, que generalmente incluye psicoterapia específica (como la terapia dialéctico-conductual) y, en algunos casos, medicación para síntomas específicos, las personas que lo padecen pueden mejorar significativamente y llevar una vida estable y satisfactoria.