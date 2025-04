Boca denunciará en la Justicia al juvenil Leonel Coira por "calumnias e injurias"

Desde el club aseguran que Coira recibió el mismo trato que cualquier otro juvenil, y que su desvinculación se debió a cuestiones deportivas, como sucede con la gran mayoría de los jugadores que no logran llegar a Primera.

image.png

En una entrevista con Bolavip, Coira, categoría 2004, reveló que cuando se destacaba en Quinta División fue presionado para aceptar un representante. “El hermano de Riquelme me ofreció un representante. Le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, afirmó.

Leonel Coira y Boca, a la Justicia: el enojo de Riquelme

Además, involucró a Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, en el intento de que firmara con un intermediario. Según su relato, a partir de su negativa, comenzó a ser relegado: “Me empezaron a mandar al banco, no me citaban, aunque rendía bien. Me tiraban abajo”.

También aseguró que Jorge Almirón, quien no pertenecía al riñón dirigencial, lo subió a Cuarta División tras verlo en un partido, pero que rápidamente fue “limpiado” por orden del entorno de Riquelme.

image.png

Coira llegó a Boca con buenos antecedentes en el exterior, ya que tuvo pasos por las formativas del Real Madrid y el Valencia, pero no logró destacarse lo suficiente en las Juveniles del Xeneize como para asegurarse un contrato profesional. No fue citado a selecciones juveniles y, sin lugar en el club, quedó libre en 2023 y pasó por Godoy Cruz antes de recalar en el fútbol puertorriqueño.

En su testimonio, también apuntó contra la actual conducción: “Lo que me hizo Riquelme fue feo. Yo amo a Boca y con otra dirigencia volvería. Román no da la cara. Como yo, hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”.

Desde Boca afirman que Coira no fue víctima de ninguna persecución, que su salida fue parte del proceso habitual por el que pasan muchos juveniles que no logran consolidarse en la etapa formativa, y consideran que sus acusaciones son infundadas y maliciosas.

La denuncia será presentada en los próximos días y promete sumar un nuevo capítulo a la tensa relación entre la dirigencia y algunos exjugadores de Inferiores, en medio de una gestión que ha sido tanto elogiada por títulos como cuestionada por su manejo interno.