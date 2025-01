Boca también busca arquero: qué le pasó a Chiquito Romero y quiénes suenan

La recuperación de Chiquito será clave para su futuro en el club. El arquero, quien ya pasó por intervenciones similares, expresó anteriormente su compromiso de jugar al máximo nivel tras cada operación. "Si no me recuperaba, devolvía el sueldo y me iba a mi casa", declaró en una entrevista sobre su última cirugía.

Ahora, buscará repetir esa hazaña y volver más fuerte para el tramo final de la temporada. En tanto, los dirigentes deberán actuar rápidamente para cerrar la llegada de un arquero que pueda mantener la solidez del equipo en un momento importante..

Los arqueros que suenan para reemplazar a Chiquito Romero en Boca

image.png

El CdF, liderado por el presidente Juan Román Riquelme, tiene ahora la tarea de buscar un reemplazo de calidad que pueda competir con Leandro Brey y Javier García. Entre los nombres que suenan para reforzar el arco de Boca están Washington Aguerre, Rodrigo Rey, Walter Benítez y Santiago Mele.

rodrigo rey.jpg

Aunque aún no se iniciaron negociaciones formales, la dirigencia ya evalúa cuál de estas opciones se ajusta mejor a las necesidades del equipo.

walter benitez

Esta situación también pone presión sobre el mercado de pases, donde el Xeneize ya concretó las incorporaciones de Carlos Palacios y Ayrton Costa. Sin embargo, cubrir la baja de Romero es una prioridad, especialmente considerando que el equipo enfrentará un calendario cargado de compromisos locales e internacionales.