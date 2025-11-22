Boca vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
La Bombonera será el escenario de este cruce definitorio: la T visita al Xeneize por el pase a los cuartos de final del certamen doméstico. Los detalles.
La Bombonera será escenario este domingo, desde las 20 horas, de un duelo de octavos de final del Torneo Clausura 2025 entre Boca, primero de la Zona A, y Talleres, que se metió octavo en la Zona B. Con arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión de TNT Sports, se espera un duelo apasionante.
El equipo de La Ribera es uno de los grandes favoritos a coronarse en el certamen doméstico. Los dirigidos por Úbeda, que llegan con 29 puntos y cuatro victorias en fila, no solo sellaron su pase a la Libertadores, sino que también se aseguraron la localía en todas las series eliminatorias, una fortaleza indiscutible.
Talleres, comandado por Carlos Tevez, llega a esta instancia de forma inesperada. Logró el pase a playoffs en la última jornada, recuperándose de una temporada difícil. Si bien el equipo cordobés apenas perdió un partido de los últimos nueve, arrastra un déficit ofensivo muy marcado: es el peor ataque del Clausura, con solo 9 goles anotados. Su solidez radica en la defensa, ya que solo recibió 12.
Tevez, que vuelve a pisar el césped de Boca como DT, tendrá que lidiar con la baja por suspensión de Valentín Depietri, aunque podrá contar nuevamente con el volante colombiano Juan Camilo Portilla.
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.
Boca vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 20.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Estadio: La Bombonera
