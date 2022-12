Boca: sin mencionar a Soy Bostero, Riquelme cerró el año con Ameal

La expectativa estaba dada por la posibilidad de que Riquelme presentara su nueva agrupación, denominada "Soy bostero", pero Román no hizo mención a ello, aunque en las inmediaciones del estadio había mesas en las que los socios sumaban firmas que le permitan alcanzar el carácter de tal. Para ello son necesarias no menos de 8.000 adhesiones.

Inclusive se esperaba la presencia de Ricardo Rosica, secretario general de Boca y el dirigente más cercano a Riquelme, con el que podría conformar fórmula para las elecciones de diciembre del año próximo. Román volvería a ir como vicepresidente si esto sucediera.

"Lamentablemente hay cierto periodismo que quiere hacer ver en Boca que hay divisiones cuando estas no existen. Y acá me ven con Riquelme", puntualizó Ameal. "Ahora somos un club de fútbol y no una sociedad anónima como otros querían. De siete campeonatos jugados bajo nuestra gestión se ganaron cinco. Ahí donde está la Bombonera querían hacer una cancha de tenis, pero ese es el lugar donde se gana y se festeja más. Y ahora no vendemos jugadores por vender, sino que apostamos a las inferiores", apuntó el presidente de Boca.

Y entonces le pasó el micrófono a Riquelme, quien dijo que está de vuelta en Boca por "culpa" de su "hijo Agustín. Y vamos a estar mucho tiempo más en este club".

"Antes decía que para las elecciones pasadas teníamos que ser 40.000 votantes y ahora, para las de diciembre del año que viene tenemos que ser 50.000", apuntó. "En cuanto al plantel, está muy bien. Hay que agradecerles a los hinchas y a los muchachos que están detrás del arco y se vienen portando muy bien", destacó.

Y en la despedida del acto volvió a pedirle el micrófono a Ameal para solicitarle a los hinchas que entonaran la "canción que más gusta", y todos cantaron el clásico "Olé, olé, olé, soy bostero, es un sentimiento...".